« Menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent »… Les autorités sanitaires ont effectivement ordonné la fermeture immédiate d’une boulangerie Paul ce jeudi 14 mars 2024.

Alerte danger santé : fermeture d’urgence d’une boulangerie Paul pour « menace importante »

Les services de la préfecture du Rhône ont prononcé la fermeture administrative de l’établissement suite à la découverte de manquements hygiéniques graves et inacceptables.

Suite à un « contrôle inopiné », la direction départementale de la protection des populations (DDPP) a ordonné la fermeture administrative d’une boulangerie Paul située dans le 2ème arrondissement, au sein du quartier d’Ainay.

Une découverte alarmante…

Les inspecteurs ont découvert un tableau des plus alarmants : présence de crottes de souris, conditions de stockage déplorables et méconnaissance des règles d’hygiène alimentaire. Ce n’est malheureusement pas tout. La liste est encore longue.

Cette fermeture intervient d’ailleurs dans un contexte de multiplication des contrôles par la DDPP en ce début d’année 2024.

Un restaurant fermé pour manquement similaires.

En effet, peu de temps auparavant, un restaurant Chamas Tacos situé aux Terreaux avait également été contraint de fermer ses portes pour des manquements similaires. « Pas moins de 42 mesures correctives ont été relevées« , rapporte actuLyon en février dernier.

« Cet établissement avait déjà été verbalisé en 2022 pour, notamment, non-respect d’injonction de mise en conformité », précise la préfète de Lyon et du Rhône.

Les agents ont révélé la présence de déjections de souris dans l’ensemble des locaux, y compris à proximité immédiate des denrées alimentaires et des équipements de production.

« La poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une importante menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication qui en résultent », soulignent les services de la préfecture du Rhône.

L’établissement a également fait l’objet d’un défaut de maintenance et de nettoyage dans l’ensemble des locaux, incluant jusqu’aux zones de production, de stockage, des espaces sociaux et des équipements.

Locaux vétustes, absence de plan de maîtrise sanitaire, mauvaises conditions de stockage des matières premières et des denrées travaillées, traçabilité défaillante des produits finis et semi-finis, absence d’hygiène des mains et des équipements, méconnaissance des règles d’hygiène concernant le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements.

Le groupe Paul réagit

Jointe par la rédaction d’actu Lyon, le groupe Paul a fait savoir être dorénavant pointilleux « à ce que ce magasin franchisé indépendant prenne toutes les mesures nécessaires ».