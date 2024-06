Pour rendre votre maison plus confortable et plus économe en énergie, vous pouvez compter sur le kit domotique Smart Home de Lidl, vendu à prix cassé à partir de…. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes.

Alerte bon plan : le kit domotique Lidl à -50% dans quelques jours

Vous avez raté la dernière vague de domotisation proposée par le hard-discount allemand ? Pas de panique !

La solution domotique SilverCrest Smart Home débarque à nouveau dans les rayons, et cette fois, à un prix imbattable ! Le fameux kit domotique Lidl est proposé à moitié prix seulement ! Une bonne affaire à ne (surtout) pas manquer !

Si donc, vous avez toujours rêvé d’une maison connectée et intelligente, sachez que dans quelques jours, le hard discounter lancera sa nouvelle opération Lidl Smart Home. Ce sera le moment idéal pour vous équiper à prix mini !

Que comporte ce kit domotique ?

C’est aussi l’occasion pour vous de vous initier à cette technologie sans pour autant, vous ruiner. Vous retrouverez notamment la passerelle domotique SilverCrest.

Il s’agit de la « plateforme centrale de votre réseau Smart Home« . Ce hub domotique fonctionnant avec Tuya / Smart Life est compatible avec Alexa, Google Assistant ou HomeKit.

« Le système Zigbee 3.0 permet l’intégration de produits compatibles d’autres marques et fabricants ».

Son port Ethernet RJ45 lui permet de se connecter facilement au réseau, vous

permettant ainsi de piloter vos appareils intelligents en seulement quelques minutes.

« Commandez facilement les lampes, les capteurs et bien plus encore à la maison ou à distance via l’application Lidl Home« , peut-on lire sur le site de la marque allemande.

Facile à manier…

En outre, ces produits Lidl Smart Home contribuent à réduire votre facture d’énergie. Ils sont par ailleurs « faciles à installer et à commander ».

L’enseigne allemande propose aussi dans son kit, « un ensemble de trois ampoules Livarno Lux RGBW E27 d’une puissance de 806 lumens pour 9.5W ».

Un éclairage de qualité qui n’a d’ailleurs pas manqué d’impressionner les consommateurs durant les précédentes promotions.

On retrouve également une télécommande variateur, servant à contrôler l’allumage, l’extinction ainsi que l’intensité des ampoules.

« Jouez avec la lumière et choisissez parmi 16 millions de couleurs pour changer instantanément l’aspect et l’ambiance d’une pièce. Contrôlable avec l’appli Lidl ou la commande vocale* connectée avec la passerelle Lidl. *Compatible avec Google Assistant« , souligne le site de Lidl.

« Piloter les équipements de votre maison va devenir un jeu d’enfant, que vous soyez chez vous, ou loin de chez vous ».

Pour quand ?

Pour quand cette offre Lidl Smart Home à -50% ? Cette opération sera disponible dans les magasins de Lidl à compter du mercredi 26 juin 2024. 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. Vous avez aussi droit à 3 ans de garantie.