C’est encore du jamais vu en France ! Ce département propose un « revenu jeune » de 500 euros par mois aux 16-25 ans ! Décryptage.

publicité

Aide de 500 € par mois pour les jeunes de 16 à 25 ans : plusieurs centaines concernées dans ce département

Ce dispositif va bénéficier à des centaines de jeunes, dont notamment ceux « n’ayant peu ou pas de revenus » et qui ne sont « pas éligibles aux autres aides ».

Le département de la Meurthe-et-Moselle a lancé le coup d’envoi de cette expérimentation baptisée « revenu d’émancipation jeunes » depuis le 1er octobre dernier.

« Nous ciblons celles et ceux qui sont hors dispositifs, une partie de ceux qu’on appelle malheureusement les décrocheurs », indique Chaynesse Khirouni (PS), présidente du Conseil départemental.

publicité

Les personnes de 16 à 25 ans éligibles à cette aide financière « percevront un salaire de 500 euros, sur trois années maximum », rapporte tf1info.

En novembre dernier, l’élue avait d’ores et déjà annoncé que « 300 jeunes au total » vont pouvoir en bénéficier, soit ceux qui sont en « rupture familiale, en situation d’errance ou en période de transition », détaillait Chaynesse Khirouni.

Un versement en deux périodes

500 euros par mois vont donc être « versés sur deux périodes de six mois« . En contrepartie, il y aura évidemment un suivi, mais qui se fera de façon « progressif« .

Il servira, dans un premier temps, à « rencontrer les jeunes, créer un lien de confiance » puis mettre en place un projet. Le département y consacrera tout un semestre.

Ensuite, les six mois suivants seront donnés à la « mobilisation concrète » de la personne concernée.

Une aide avec une contrepartie de la part du jeune bénéficiaire

Cet accompagnement, souligne Lionel Adam, conseiller départemental en charge du projet, constitue la « clé de voûte du dispositif, qui lui donne sa raison d’être ».

Comme précisé par ce dernier, ce revenu jeune est non seulement « un levier (mais également) un soutien » pour les bénéficiaires.

Par ailleurs, le département et le jeune en question signeront une sorte de charte.

La collectivité a pour obligation d’« être à l’écoute et apporter un soutien aux démarches engagées par le jeune », et ce dernier devra, quant à lui, « respecter les valeurs de la République et ses symboles ».

Une enveloppe d’1 million d’euros pour commencer

Cette expérimentation coûte un million d’euros pour le démarrage. Anne Lassus (Union de la droite et du centre) a appelé à « faire attention à ne pas tarir la source » d’argent, qu’elle qualifie de « bien rare« , à l’heure où les finances du département sont « au plus mal ».

En Meurthe-et-Moselle, rappelle Lionel Adam, « le taux de pauvreté des jeunes de moins de 30 ans est de plus de 26% et 14% des jeunes ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation ».