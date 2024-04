Aide au loyer : L’APL bientôt remplacée par une nouvelle aide ?

Adieu APL (ou aide personnalisée au logement) ? Voici la nouvelle aide au loyer qui pourrait vous concerner.

C’est quoi au fait l’APL ?

Selon les chiffres du gouvernement, « les APL bénéficient chaque mois à environ 5,8 millions de ménages dont 2,6 millions de foyers en logement social et 800 000 étudiants ».

Il s’agit d’« une aide financière destinée à réduire le montant de votre loyer, mensualité d’emprunt ou redevance (si vous résidez en foyer). Elle est versée en raison de la situation de votre logement et ce, quelle que soit votre situation familiale : célibataire, marié, avec ou sans personne à charge« ., peut-on y lire.

Cette autre aide en complément avec l’APL…

Saviez-vous qu’il est possible depuis mi-février 2024 de bénéficier de l’aide MOBILI-JEUNE ? Ce complément s’adresse aux moins de 30 ans qui sont « en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise du secteur privé non agricole ».

« L’aide est versée par un organisme appelé Action logement. Elle est attribuée sous certaines conditions« , soit « un salaire mensuel brut inférieur ou égal à 1 413,54 € », selon le site du service public.

« Elle permet de prendre en charge une partie de votre loyer (ou redevance notamment pour les logements-foyer) durant la durée de votre formation en alternance », est-il indiqué. Votre demande doit être lancée trois mois avant la date de démarrage de votre contrat d’alternance ou de professionnalisation et jusqu’à trois mois après cette date.

Une nouvelle méthode de calcul

Avec l’inflation, la méthode de calcul des APL a évolué depuis janvier. « En 2024, la Caf tient compte des revenus de 2022 pour les prestations sociales et familiales, dont l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS). »

Comme rapporté par CNews, « les plafonds de ressources pris en considération pour toucher les allocations familiales en 2024 ont été rehaussés de 5,3% à cause de la hausse des prix ».

Pour prétendre au montant maximal de l’aide, une personne seule ne doit pas dépasser un revenu annuel de 5.186 €. Pour un couple sans enfant, ce plafond s’élève à 7.430 € et s’ajuste en fonction de la composition du foyer. Ainsi, un couple avec trois enfants ne doit pas percevoir plus de 9.408 € par an pour bénéficier de l’APL.

Aide au loyer : L’APL bientôt remplacée par une nouvelle aide ?

L’Aide Personnalisée au Logement pourrait faire l’objet d’un remplacement prochain, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée à ce jour. Le gouvernement discute depuis quelques années de possibles réformes du système APL, sans pour autant annoncer de plan concret. Un nouveau mode de calcul est prévu. Celui-ci est censé prendre en compte le revenu moyen sur une période plus récente.