Avis aux retraités ! Ne passez pas à côté de cette aide gratuite méconnue de l’Agirc-Arrco, elle vous sera bien utile cet été. On vous explique tout.

Agirc-Arrco : cette aide gratuite pour les retraités, très sollicitée en été

En effet, peu d’assurés le savent mais « le régime de retraite complémentaire des salariés du privé finance un service gratuit d’accompagnement » pour les retraités de plus de 75 ans. Un dispositif qui ne manquera pas de faciliter la vie à ces seniors.

Ce service gratuit permet, comme son nom l’indique, de bénéficier d’un accompagnement pour faire des promenades ou pour se rendre à un point précis en voiture.

L’objectif vise notamment à lutter contre l’isolement social des personnes âgées fragiles non véhiculées.

« Avec l’avancée en âge, une personne peut être amenée à limiter ses sorties et promenades par manque de motivation liée à la solitude ou par appréhension du fait d’une fragilité physique. Avec Sortir plus, explique-t-on à l’Agirc-Arrco, nous permettons à des personnes âgées d’être accompagnées dans leurs déplacements que ce soit pour faire une promenade autour de chez soi avec une aide à domicile, pour aller faire ses courses ou être conduites en voiture à un rendez-vous. »

« Votre situation de fragilité (isolement, âge, mobilité) sera étudiée et, le cas échéant, un service d’accompagnement professionnel pourra vous être proposé dans la limite d’un plafond fixé chaque année« , précise le site dédié aux services proposés par la retraite complémentaire Agirc-Arrco.

50 000 retraités ont en bénéficié en 2023

50 000 personnes ont profité du dispositif Sortir Plus en 2023. Les utilisateurs du service ont en moyenne l’âge de 85 ans. 81 % d’entre eux sont des femmes et 71 %, des retraités vivant seuls, relaie le magazine Notre Temps.

Pour en faire la demande, appelez directement le 0971 090 971. Un opérateur sera ensuite chargé de vérifier si vous y avez droit.

Il est recommandé de commander le service 48 heures avant (au plus tôt) ou pourquoi pas même une semaine.

« Plus vous anticipez, plus cela permet de trouver une solution et même de trouver une solution bis, s’il y a des annulations« , assure le référent.

Aucune avance à régler pour le senior éligible

Pour 2024, le plafond est fixé à 300 €, soit l’équivalent « de cinq sorties véhiculées d’une heure dans un rayon de 10 km autour du domicile ou à dix sorties à pied d’une heure ».

Après une première inscription, vous pouvez directement prendre rendez-vous en ligne sur services75ans.agirc-arrco.fr.

Pendant que vos proches profitent de la pause estivale, certaines caisses de retraite peuvent permettre à certains retraités de passer un meilleur été qu’attendu.

Votre caisse de retraite se charge de payer l’intégralité de l’intervention de l’accompagnateur. Elle s’occupe également de contacter une structure d’aide à domicile proche de votre lieu de résidence.