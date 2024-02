Gare à ce kit d’ustensiles de cuisine vendu depuis juin 2023 dans les magasins Action. Il fait l’objet d’un rappel produit massif en France. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Action : alerte danger santé, rappel d’urgence d’ustensiles de cuisines dans toute la France

Ces ustensiles de cuisine commercialisés chez l’enseigne préférée des Français « ne répondent (effectivement) pas aux exigences de sécurité. C’est pourquoi il a été décidé de retirer ces articles de la vente ».

Comme précisé dans la fiche émise par le site gouvernemental RappelConso, ce kit d’ustensiles de cuisine 3 pièces Effet granit de la marque HOME est rappelé en raison d’un « niveau excessif d’amine aromatique primaire qui pourrait présenter un risque pour la santé humaine.»

Ce matériel de cuisine a été vendu dans tous les magasins Action de la France du 01/06/2023 au 22/09/2023. Si vous en avez acheté durant cet intervalle de temps, la plateforme gouvernementale vous recommande vivement de « ne plus utiliser le produit ».

Seuls les ustensiles avec la référence du lot N°Q 116784 et portant le code GTIN N°8003512787676 sont concernés.

Quelle démarche pour obtenir remboursement ? Et jusqu’à quand ?

Comme souligné par le distributeur Pengo Spa, les consommateurs concernés peuvent se faire rembourser intégralement jusqu’au mardi 2 avril 2024, date de fin de la procédure de rappel, et ce, « même sans preuve d’achat ». N’hésitez donc pas à vous rendre au point de vente.

« Au nom de PENGO SPA et d’Action, nous vous remercions de votre compréhension et nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée. Si vous avez des questions, merci de contacter PENGO SPA à l’adresse e-mail suivante : [email protected] », indique le distributeur.

Quels risques pour le consommateur ?

Tel qu’expliqué dans les colonnes de l’Union, les amines aromatiques primaires sont notamment utilisées dans la fabrication des colorants responsables de la teinte noire caractéristique de ces ustensiles.

Ces substances peuvent présenter un « danger pour la santé humaine », surtout lorsqu’elles sont en contact direct avec la peau ou lorsqu’elles sont ingérées ou inhalées en grande quantité.

Les amines aromatiques primaires peuvent être toxiques et cancérigènes. Elles sont notamment associées à des cancers de la vessie, du foie, du rein et du poumon.

« Dépassement de seuils de sécurité »

Leur dangerosité dépend de plusieurs facteurs, à savoir leur concentration (comme c’est le cas ici : « Dépassement de seuils de sécurité »), leur durée d’exposition, leur capacité à être métabolisées par l’organisme et bien d’autres.