Le saviez-vous ? Les 3/4 des viandes de poulets commercialisées chez Lidl sont impropres à la consommation, elles sont toutes infectées. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les lignes qui suivent…

70% des barquettes de viandes de poulets chez Lidl contaminées par des bactéries résistantes aux antibiotiques, alerte cette étude

C’est la conclusion CHOC d’une enquête réalisée par un organisme espagnol. 142 barquettes de poulet vendues chez l’enseigne allemande en Europe ont fait l’objet de cette nouvelle étude.

Elles sont issues de 22 supermarchés Lidl (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni…), nous informe El Periodico.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 70% d’entre elles, renfermerait des agents pathogènes. Et pas des moindres. Il s’agit « des super-bactéries résistantes aux antibiotiques« , révèle ce rapport de l’Observatoire du bien-être animal (OBA).

Campylobacter, Listeria, Escherichia coli découvertes dans les volailles.

Dans 83 % des cas, les agents microbiens digestifs Escherichia coli et Campylobacter auraient été découverts. 38 % des barquettes en Espagne auraient été contaminées par de la Listeria. En tout, plus de 70 % de la viande serait infectée.

L’organisme espagnol n’a pas manqué d’alerter le ministère de la Consommation et des Affaires sociales espagnoles, ainsi que les ministères de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation afin qu’une enquête plus approfondie soit menée.

Les résultats de cette étude ne seront pas sans conséquence pour la marque allemande. L’image de Lidl en prend un sacré coup.

Lidl réagit…

Il n’est donc pas surprenant que le hard-discount allemand ait accusé l’Observatoire du bien-être animal de « mener une campagne de diffamation » contre sa marque.

Pour Lidl, il s’agirait d’informations « fausses et/ou non vérifiées ». D’ailleurs, ajoute la firme allemande, elle dispose de « certificats d’analyses contredisant cette étude de l’OBA ».

Une accusation pas neutre…

Comme précisé par Lidl, l’OBA n’est pas à sa première tentative. « L’organisation, pointe-t-elle, porte des accusations sans comparer les informations avec l’entreprise ».

Effectivement, il y a « un passif entre l’organisme espagnol et Lidl ». L’organisation a déjà, par le passé, déposé de nombreuses plaintes contre l’enseigne allemande, l’accusant « de mauvaises pratiques en matière d’élevage et de mauvaise commercialisation de produits d’origines animales ».

Ce que la marque qualifie elle-même d' »une croisade ». Ses deux dernières plaintes, indique la firme, « se sont révélées fausses ».

L’organisation, révèle l’enseigne, chercherait à la pousser à s’adhérer à l’European Chick Commitment (comprendre en français : « Engagement Européen du Poulet »).

L’ECC est une démarche née à l’initiative d’organisations européennes de protection animale (ONG).

Lidl assure « partager les principes de cet engagement et travailler sur sa mise en œuvre ». Néanmoins, insiste la marque, si l’OBA continue, elle ne manquera pas de porter l’affaire à la justice.