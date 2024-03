Bonne nouvelle ! +600€ pour certains retraités et ce, de façon automatique. CafeBagdad vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

600€ de pension en plus pour ces retraités, êtes-vous concerné ?

Un juste retour des choses pour les principaux intéressés. En effet, ce mois d’avril, la pension de retraite d’un million d’anciens travailleurs sera plus élevée que leur versement habituel.

D’ici quelques jours, et ce sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, la somme qui s’affichera sur votre compte en banque sera augmentée d’environ une cinquantaine d’euros, tous les mois, soit 600 € par an. En cause : un changement dans le calcul de la pension de retraite complémentaire versée par l’Agirc-Arrco.

1 million de retraités bénéficiaires…

Annoncée à l’automne dernier, cette modification n’a pas marqué tous les esprits. Pourtant, elle concerne un bon million de retraités et pourrait leur faire gagner jusqu’à 50€ par mois. Alors, comment savoir si vous êtes concerné ?

Le système de malus Agirc-Arrco, qui pénalisait les retraités partant à la retraite dès l’âge du taux plein, est supprimé à partir du 2 avril 2024. Concrètement, les retraités concernés verront leur pension complémentaire augmenter de 10%.

Cette mesure concerne les personnes parties à la retraite entre le 1er mai 2021 et le 30 novembre 2023. Pour savoir combien vous allez gagner, il suffit d’ajouter 10% à votre pension complémentaire actuelle. N’oubliez pas de retirer la pension de base versée par la CNAV de votre calcul.

Cette suppression du malus est une juste compensation pour les retraités qui ont subi une ponction sur leur pension pendant trois ans.

Y-a-t-il un rattrapage de prévu ?

Si l’Agirc-Arrco vous verse 300 € de retraite complémentaire, vous allez désormais toucher 330 € grâce à la fin du malus. Si vous touchiez 600 €, ce seront 650 € qui arriveront. Il n’y a aucun rattrapage de prévu sur les mois précédents.

Cette modification intervient à la suite de la réforme des retraites conduisant au report de l’âge légal de départ à 64 ans. Ce système de malus avait été instauré pour inciter à travailler au moins un an de plus.

Ces personnes qui doivent encore attendre…

Connu également par son autre appellation « coefficient de solidarité », ce dernier a aussi été supprimé pour tous les nouveaux retraités depuis le 1er décembre 2023.

Ceux qui « ont dû décaler de 3 mois leur départ en retraite, n’ont pas connu cette décote temporaire de 10% sur la retraite complémentaire« , rappelle le magazine Notre Temps. « Pour ceux qui ont déjà liquidé leurs droits à la retraite, il a fallu attendre jusqu’à ce 1er avril ».