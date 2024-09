600 fois plus sucrant, risque accru de cancer... Le yaourt déconseillé par 60 Millions de Consommateurs

Teneur excessive en sucre, exhausteurs de goût et autres produits transformés néfastes pour la santé : tous les yaourts ne se valent pas, comme l’a montré l’équipe de 60 Millions de Consommateurs avec cette marque pourtant très populaire.

L’un des aliments les plus consommés et appréciés…

À l’instar des pâtes et des viandes, les yaourts font partie des aliments les plus consommés aux quatre coins de la planète.

Qu’ils soient faits maison ou industriels, « ils sont considérés comme bons pour la santé, comme des aliments essentiels », note Syndifrais sur son site officiel. De plus, « les Français disent prendre plaisir à les consommer », précise la même source.

D’après le baromètre Cniel 2023, « 8 Français sur 10 (soit 77 %) déclarent consommer des yaourts », rapporte l’organisation professionnelle indépendante. « Plus remarquable encore, la fréquence hebdomadaire de consommation de yaourt s’établit à 4,5 actes par semaine », informe l’étude.

« Les yaourts bénéficient d’une très bonne image »

Un autre fait marquant du baromètre est que « les yaourts bénéficient d’une très bonne image » auprès de leurs consommateurs.

Cet avis peut résulter de l’influence des publicités qui présentent ces produits laitiers comme des superaliments.

Édulcorants, arômes artificiels… le yaourt à éviter absolument selon 60 Millions de Consommateurs

Mais malheureusement, la réalité est tout autre, à en croire cette étude réalisée par 60 Millions de Consommateurs, publiée dans son hors-série d’avril-mai 2024.

Réputé pour ses nombreuses actions dénonçant les supercheries des industriels, le magazine a mis dans sa ligne de mire un yaourt très apprécié des Français : le Light & Free 0 % de Danone, saveur fraise.

Après une série d’analyses, la revue a révélé la présence d’édulcorants et d’arômes artificiels, en particulier l’acésulfame-K et le sucralose.

Un risque très élevé de cancer avec ce yaourt

Outre leur forte teneur en sucre (600 fois plus sucrant que le saccharose), ces édulcorants présentent également un risque accru de cancer, selon une étude menée par des chercheurs de l’Inserm et de l’INRAE.

« Plusieurs études épidémiologiques, dont trois réalisées par l’équipe de Mathilde Touvier en 2022 et 2023, ont montré que les plus gros consommateurs d’édulcorants (l’aspartame, l’acésulfame-K et, dans une moindre mesure, le sucralose) présentent un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2 », explique l’équipe de 60 Millions de Consommateurs.

La consommation régulière de ce yaourt ne fait donc qu’augmenter le risque de développer ces maladies dévastatrices.

Le magazine recommande ainsi, à ceux qui veulent bien l’entendre, de l’éviter à tout prix. Qu’en est-il des autres marques et saveurs qui remplissent les rayons des supermarchés ?