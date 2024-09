Pourquoi devriez-vous absolument penser à passer à autre chose et à quitter WhatsApp pour protéger votre vie privée ? On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

WhatsApp utilisé dans plus de 180 pays à travers le monde

Tout le monde en parle ! C’est devenu un véritable phénomène. Quelque 3 milliards de personnes utilise aujourd’hui l’application de messagerie WhatsApp, et ce chiffre ne cesse de grimper en nombre.

WhatsApp est sollicité dans plus de 180 pays. « Qui que vous cherchiez à joindre, cette personne est probablement sur WhatsApp. »

« Les messages et les appels vocaux et vidéo vous permettent de parler à cœur ouvert malgré les kilomètres« , précise l’appli sur son site web. Si cette application de messagerie regorge de fonctionnalités qui en font que l’on ne souhaite pas s’en passer, elle n’est pas sans inconvénients.

D’ailleurs, plusieurs raisons peuvent dès maintenant vous convaincre à changer pour une autre messagerie instantanée et à le désinstaller immédiatement de votre téléphone.

5 raisons convaincantes d’arrêter WhatsApp et de voir ailleurs

1- Données personnelles

Étant donné que cette appli de messagerie appartient au même groupe que Facebook et Instagram, réputées pour être extrêmement voraces en données personnelles… Il y a de quoi s’inquiéter. Néanmoins, WhatsApp est moins agressive en termes de données personnelles.

2-Amende record pour non-respect du RGPD

Meta, sa société mère, est loin d’être la meilleure élève en termes de respect du RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données.

Il s’agit de loi européenne ayant pour objectif principal, la protection de données personnelles des utilisateurs par les groupes et entreprises.

Pour avoir enfreint les règles européennes sur la protection des données avec son réseau social Facebook, Meta avait reçu une amende de 1,2 milliard d’euros.

Comme rappelé dans les colonnes de La Tribune, « il s’agit de l’amende la plus élevée en Europe pour ce type d’infractions ».

3- Partage de données avec sa société Mère

En 2021, les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp indiquaient que davantage de données seraient partagées entre l’appli et son entreprise mère.

Question sécurité, WhatsApp utilise un protocole de chiffrement des messages de bout-en-bout, mais celui-ci est beaucoup moins efficace par rapport à d’autres applications de messagerie comme Telegram ou Signal.

4-Risque de piratage élevé

Autrement dit, il y a plus de risques de piratage de données et de conversations avec WhatsApp.

5- Moins de fonctionnalités

Saviez-vous que Telegram dispose de plus de fonctionnalités que WhatsApp ? Il permet la création des groupes de discussion plus importants, et de bénéficier de plus d’options de personnalisation.