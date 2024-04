5 chiffres qui vont vous surprendre sur la retraite en France. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout.

publicité

5 chiffres étonnants sur les retraites en France

La France compte de plus en plus de retraités. On compte aujourd’hui 15 millions de retraités contre seulement 10 millions deux décennies plus tôt, et 5 millions il y a quarante ans.

Comme précisé par la Cnav, cela revient à une hausse de 5 millions de retraités tous les 20 ans. Focus sur les « chiffres clés 2023 » concernant la retraite, dévoilés par la Caisse nationale assurance vieillesse en mars dernier.

Plus de 15 millions de retraités en France

Au 31 décembre 2023, les assurés étaient au nombre de 15 251 939, révèle l’Assurance retraite. Les femmes représentent la grande partie des retraités percevant une pension, avec 8,5 millions de femmes contre 6,7 millions d’hommes.

publicité

Cet écart s’explique surtout par les pensions de réversion, qui profitent à plus de 2,5 millions de femmes contre seulement 230 000 hommes.

Une pension moyenne autour de 814 euros.

En 2023, la pension moyenne versée par la Cnav (sans les complémentaires) s’élevait à 814 € brut par mois pour l’ensemble des retraités. Mais derrière ce chiffre se cache un écart qui reste important entre les hommes (922 €) et les femmes (729 €).

Pour les retraités avec une carrière complète, l’assurance retraite se focalise sur un autre indicateur : le montant moyen de la pension perçue par ce groupe. En 2023, il s’élevait à 1 215 € par mois, avec toujours une différence entre les hommes (1 295 €) et les femmes (1 128 €).

Un âge moyen de presque 75 ans

En termes de répartition géographique, l’Île-de-France concentre le plus grand nombre de retraités (13%), suivie par des régions au climat plus ensoleillé comme Rhône-Alpes et Paca. A noter que plus de 7% des pensions du régime général sont versées à des retraités vivant à l’étranger.

L’âge moyen des retraités atteint aujourd’hui presque 75 ans (74,9) fin 2023. Cette légère hausse par rapport à l’année précédente confirme une tendance de fond, accentuée par l’espérance de vie supérieure des femmes, qui affichent un âge moyen de 75 ans et demi contre 74 ans pour les hommes.

Plus de 80% des résidents de plus de 62 ans touchent une pension du régime général, un taux qui atteint même 85% chez les plus de 75 ans.

63,4 ans, âge moyen du départ en retraite pour 2023

L’âge moyen de départ en retraite s’élève à 63,4 ans pour le millésime 2023. La barre des 63 ans a été atteinte pour la toute première fois en 2022. Les femmes souffrant de carrières plus hachées, les hommes partent plus tôt que les femmes : 63,6 ans contre 63,2.

110 000 retraités de 2023 ont profité du dispositif carrière longue.

919 377 retraités supplémentaires en 2023

919 377 néo-retraités ont touché pour la première fois une pension l’année passée, dont 223 00 allocataires de pension de réversion et un peu moins de 700 000 bénéficiaires de pensions personnelles.

La pension moyenne tourne autour de 783 € brut. Elle monte à 1 234 € pour ceux ayant une carrière complète, soit « 42 % des retraites personnelles » en 2023, contre 48% par rapport à l’année dernière.