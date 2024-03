5 000€/mois : ce métier bien payé qui ne demande qu’un CAP

On observe souvent une corrélation entre la durée des études et le niveau de rémunération. Mais saviez-vous que certains métiers, accessibles à tous, ne nécessitant que peu de qualifications, peuvent offrir des revenus plus élevés, jusqu’à 5 000€ nets par mois ?

Salaire et niveau d’études

Il est vrai que dans nos sociétés modernes, chaque demandeur d’emploi est évalué en fonction de ses études et surtout de ses diplômes.

Selon les dernières évaluations réalisées par l’Insee en 2016, parmi les jeunes diplômés des universités depuis une durée moyenne allant d’un à quatre ans, ceux issus du premier cycle (licence, BTS, DUT) touchaient une rémunération nette médiane de 1 370 euros, soit 27 % de moins que les diplômés du second cycle (master, doctorat, diplôme d’ingénieur), qui percevaient mensuellement jusqu’à 1 800 euros.

Salaire et expériences professionnelles

Cette différence de niveau salarial entre employés d’une même entreprise, par exemple, ne s’explique pas uniquement par les diplômes. D’autres facteurs plus spécifiques entrent également en compte, tels que :

Le domaine d’études : Certaines filières (comme l’ingénierie, la médecine, …) qui sont plus demandées que d’autres sont généralement plus rémunératrices.

L’expérience professionnelle : Ceux qui disposent de plus d’expérience professionnelle, en plus de leurs diplômes, gagnent souvent beaucoup plus que les autres.

Les compétences spécifiques : Les diplômés qui maîtrisent plusieurs langues étrangères, qui sont compétents dans l’utilisation d’outils informatiques ou techniques, sont davantage valorisés sur le marché du travail.

La voie alternative aux études longues

Cependant, loin des études universitaires longues et extrêmement exigeantes, d’autres chemins sont possibles et ceux-ci permettent de mener une vie plus confortable.

Autrement dit, certains métiers, bien que n’exigeant pas de diplômes supérieurs, offrent à ceux qui les exercent la possibilité de gagner correctement leur vie.

Pour cela, deux types de formations peuvent être suivis : soit un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) qui ne dure que deux ans, soit on opte pour un baccalauréat professionnel, sur une période de trois ans.

À la fin de ces formations, les candidats ont la possibilité de se lancer dans l’auto-entrepreneuriat ou se faire embaucher dans une société.

Gagnez jusqu’à 5 000€/mois avec seulement un CAP

Interrogée par Le Figaro, Nathalie Bismuth, associée dans une entreprise basée à Paris, propose généralement des CDI à des demandeurs d’emploi confirmés, pour un salaire moyen compris entre 2 500 et 3 500 euros nets par mois.

Les professionnels libéraux dans le domaine du chauffage, de la plomberie et des installations similaires peuvent toucher un salaire dépassant les 5 000 euros.

Par exemple, en 2017, le revenu moyen des travailleurs non salariés dans ces secteurs s’élevait à 5 320 euros par mois.