Sans le savoir, 10 millions de Français boivent quotidiennement une eau contaminée par la molécule radioactive appelée tritium.

publicité

« Qui abîment l’ADN, en causant des dégâts physiologiques et du développement »

« Contrairement à l’idée répandue que le tritium est une source relativement anodine d’irradiation, la grande majorité des études indiquent que l’exposition, en particulier interne [soit depuis l’intérieur du corps] peut avoir des conséquences biologiques, en abîmant l’ADN, en causant des dégâts physiologiques et du développement, en réduisant la fertilité et la longévité, et en élevant le risque de maladies, y compris de cancers », soulignent Timothy Mousseau et Sarah A. Todd, chercheurs à l’université de Caroline du Sud, dans une étude dévoilée par Mediapart.

10 millions de Français boivent tous les jours une eau potable contaminée au tritium, cet atome radioactif rejeté par les nombreuses centrales nucléaires

Selon une enquête du média d’investigation en ligne en association avec la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad), plus de 660 communes sont concernées par ce fléau.

Ce sont donc 10 millions de Français qui boivent chaque jour une eau contenant cette molécule radioactive, c’est-à-dire une eau contaminée au tritium.

publicité

« Quand une valeur dépasse les 2 Bq/L, on est face à une pollution des centrales nucléaires, car en fonctionnement normal, elles vont produire du tritium », prévient Julien Syren, co-directeur de la Criirad, sur Ici Matin.

Le tritium en question est ensuite rejeté dans les cours d’eau. Pour vérifier si votre eau du robinet est radioactive, recourez au moteur de recherche créé à cet effet par Médiapart. Recherchez votre commune pour pouvoir consulter les résultats.

Les communes concernées

« Dans la région lyonnaise, c’est en aval de la centrale nucléaire du Bugey. Pour la vallée du Rhône, on a les rejets de nombreuses centrales : Bugey, Saint-Alban, Cruas, Tricastin. Cela fait un cumul de tritium dans l’eau du fleuve Rhône« , détaille Brunon Chareyron, conseiller scientifique à la Criirad.

« Les communes qui vont fabriquer de l’eau potable à partir de l’eau du Rhône ou de sa nappe alluviale vont retrouver ce tritium dans les eaux du robinet ».

« En Ardèche, indique France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 43 communes ont été identifiées avec une valeur maximale de 6 Bq/L. 45 communes dans le Rhône « avec une valeur maximale de 9 Bq/L ».

La Loire, avec 14 communes principalement autour de Saint-Étienne, et la commune Pierrelatte (avec une valeur de 10 Bq/L), dans la Drôme, sont touchées.

« Le risque n’est pas nul »

« On est vraiment dans le domaine des faibles doses, reconnaît Julien Syren. Rappelons que la norme est à 10 000 Bq/L selon L’OMS. Vous pouvez continuer de boire l’eau du robinet, même si le risque n’est pas nul », assure-t-il.

Le risque à terme d’une telle exposition est l’augmentation du « taux de cancers dans la population exposée« , conclut-il.

« Ce n’est pas normal qu’un atome radioactif produit dans le cœur des centrales nucléaires se retrouve dans l’eau du robinet et donc dans l’organisme, observe pour sa part, Brunon Chareyron, conseiller scientifique à la Criirad. Il y a beaucoup d’incertitudes scientifiques sur les effets des très faibles doses de tritium qui pénètre dans le corps. S’il y a moyen de faire en sorte qu’il n’y ait plus de tritium dans l’eau du robinet, il ne faut pas hésiter à le faire ».