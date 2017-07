[VIDÉO] SKAMP x Nida (Lituanie)

SKAMP est un groupe pop lituanien et la première formation officielle de l'ère post-soviétique. Ils chantent en plusieurs langues et on emmené un morceau à l'Eurovision. Aujourd'hui, SKAMP est culte et son chanteur d'origine malienne, Victor Diawara, une star. On s'est assis avec lui pour parler de sa ville préférée en Europe et elle se trouve sur la mer baltique. Bienvenue à Nida.