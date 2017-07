[VIDÉO] Pale Grey x Hambourg

Du brouillard, des feuilles et des briques. | Bettina Genten

Pale Grey veut dire gris pâle en français. Pas une surprise que les Belges aiment la brume et le mystère. Mais si l'on creuse bien dans la discographie du groupe, on pourra y trouver des sons qui fleurent bon les villes portuaires, les grands espaces et certains groupes allemands. C'est donc tout naturellement que Gilles vous emmène en balade à Hambourg, une ville un peu « fouillis-fouilla ».