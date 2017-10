[VIDÉO] Mafia blues : la Sicile se libérera-t-elle de ses clichés ?

La Sicile n'est pas que synonyme de mafia, de pizza et de spaghetti. Alors, quand Auto Moto réalise une bande-annonce de l'émission avec un mec ligoté dans le coffre d'une Skoda Karoq, les Siciliens n'ont pas aimé. « En Sicile, on fait comme ça », s'exclame le journaliste dans la vidéo. En vrai ? Non. Et ce que notre journaliste de Parleme vous raconte dans notre nouveau 'Who Cares?'.