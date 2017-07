[VIDÉO] Antoine, bénévole pour les Solidays

Antoine, 24 ans, membre de Solidarité Sida | Hélène Pillon et Hakob Manukyan

Antoine, 24 ans, membre de Solidarité Sida | Hélène Pillon et Hakob Manukyan

Antoine, 24 ans, est bénévole depuis 5 ans pour Solidarité Sida. Et chaque année, il participe à l’un des plus grands festivals de musique en France organisé par l’association, les Solidays. Le jeune étudiant raconte à cafébabel son activité de bénévole, l’origine de son engagement et pourquoi il est toujours aussi important aujourd’hui de lutter contre « ce foutu VIH ».