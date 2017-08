Shame : Hambourg et le groupe le plus fou d'Angleterre

No Shame no gain. | Simon Gosselin

[VIDÉO] « Ma ville préférée est Hambourg, parce que tu peux fumer des cigarettes dans les bars. » Difficile de trouver meilleur citation pour définir Shame, le groupe punk du sud de Londres. Le côté sombre d'Hambourg et son quartier chaud les ont piqués au vif. Voici l'histoire de 4 jours sans dormir à rencontrer Tony Visconti, des femmes en vitrine et un certain « effet Beatles ».