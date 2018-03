Réfugiés sauvés en mer : l'Europe en plein délit

Le 19 mars, le navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a été placé sous séquestre en Sicile après avoir refusé de renvoyer en Libye les 218 migrants secourus en mer. Accusés de « délit de solidarité », ceux qui sauvent des vies humaines sont aujourd'hui en procès. Et ce n'est pas le premier cas en Europe. Who Cares? Nous, une fois de plus.