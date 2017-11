Pologne : défilé de haine dans une Europe en sommeil

Samedi dernier, 60 000 personnes ont défilé à Varsovie pour ce qui représente à ce jour la plus grande manifestation nationaliste de ces dernières années en Europe. À deux heures de vol d'ici, on chante « Pologne pure, Pologne blanche ». En toute impunité et dans l'indifférence totale des autres États. Mais comment en est-on arrivé là ?