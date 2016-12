Meet My Hood : Zugló, Budapest

Zugló, c'est le troisième arrondissement le plus important de Budapest, là où l'on trouve les plus grands musées et les plus anciens immeubles : sans parler du City Park, du Zoo, du Capital Circus de Budapest et des vestiges du parc d'attraction.

Je suis très fière d'être de Zugló. C'est un quartier haut en couleurs, où l'on tombe toujours sur quelque chose de totalement inattendu. Devant mon immeuble de 10 étages coule un ruisseau, que l'on ne remarque même pas avant de marcher dedans. Sur la Place Örs Vezér se trouve le plus vieux centre commercial de Hongrie, juste derrière l'une des artères les plus chaotiques de la capitale. Un grand nombre d'immigrants chinois et de Roms ont élu domicile dans le coin et investit les immeubles d'habitation, mais non loin de là, au milieu des pavillons de banlieue de nos camarades de classe plus favorisés, on se croirait vraiment dans un autre pays.

Les fleurs fanées de Zugló

Parmi les projets grandioses élaborés par le gouvernement afin de reconstruire la ville, figure la création d'un quartier des musées, qui serait construit à l'emplacement du City Park, le plus grand espace vert de Pest (la partie de la ville qui se trouve à l'est du Danube, ndlr). Évidemment, nombreux sont ceux qui se sont opposés au projet. Un groupe d'activistes, appelés « Occupy City Park Budapest », s'y sont installés en mars 2016, et vivent toujours en communauté en plein coeur du parc pour manifester leur mécontentement.

De 1950 à 2015, le City Park a également hébergé l'unique parc d'attraction de la Hongrie, aujourd'hui devenu un simple chantier. Un nouveau projet de construction est en cours à cet endroit, mais personne ne sait quand les travaux débuteront. Avec un peu de chance, certains éléments de l'ancien parc d'attraction, comme les imposantes montagnes russes en bois, survivront à la rénovation des lieux.

Zugló est aussi le point de rencontre d'une grande variété de minorités culturelles. La Place Örs Vezér est le refuge des punks de la ville, la Place des Héros est toujours remplie de touristes posant pour des selfies à côté des statues. Le City Park est le lieu de prédilection des buveurs de bière et toutes sortes de sports sont pratiqués dans le quartier. C'est aussi là qu'a été créé l'un des tous premiers jardins communautaires, pour permettre à de nombreux habitants logés dans de petits appartements de disposer d'un petit coin de verdure.

Le mot des voisins

Combien ça coûte ?

Les gens