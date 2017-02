Les petites mains de la Berlinale 2017

Des vendeurs de billets aux interprètes, c'est une armée invisible qui organise l'un des plus grands festivals de cinéma en Europe. Leurs rôles ? Faire en sorte que tout se passe se passe bien dans la sueur, la patience et le calme. Alors que tous les regards sont généralement dirigés sur le tapis rouge et ses stars, nous avons tourné le notre vers ces gens qui se cachent derrière la Berlinale.