[VIDÉO] Le 25 mars 1957, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signaient un Traité qui allait donner naissance à la Communauté économique européenne. 60 ans après, pourquoi le Traité de Rome est toujours aussi important ? Entre Dumbledore et Nicolas Cage, on a essayé de tout vous expliquer en vidéo.