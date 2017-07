G20 à Hambourg : « Bienvenue en enfer »

La ville d'Hambourg s'est transformée en micro État policier durant le sommet du G20. Ce qui n'a pas plu à la population la plus jeune, bien décidée à en découdre. Pendant qu'Angela Merkel accueillait Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Recep Erdogan, Xi Jinping et Donald Trump, les rues n'étaient plus que des lieux d'arrestations, devenant de plus en plus violentes à mesure que la journée avançait. Jeudi, des voitures ont été brûlées tout autour d'Altona, à l'ouest d'Hambourg. Vendredi soir, les rues centrales de Sternschanze sont devenues le décor des appels « anti-G20 » qui résonnaient dans toute la ville.