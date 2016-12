Free Interrail : le train-train d'une vraie bonne idée

Vincent-Immanuel Herr et Martin Speer pendant leur voyage InterRail. | Herr et Speer

« Notre projet a fait un tabac », constate Vincent-Immanuel Herr. Avec Martin Speer, il a eu cette idée d'offrir à tous les jeunes européens des pass Interrail pour leur dix-huitième anniversaire. Les deux Allemands ont près de 25 ans et forment ensemble l'équipe d'auteurs et d'activistes Herr&Speer.

Herr est lui-même « complètement surpris de voir à quelle vitesse le projet s'est développé » et tente d'expliquer ce succès : « L'idée est claire et très facile à comprendre. On a aussi eu beaucoup de chance sur le timing : l'Europe se trouve à un point où l'on doit chercher des solutions importantes ». Face au Brexit et aux mouvements populistes grandissants, on est en Europe plus ouverts pour « s'intéresser aux projets moins orthodoxes ». Ils doivent cependant beaucoup à leur travail de lobbying mené en tandem au cours des dix-huit derniers mois.