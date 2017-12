[DOCU] The Woman Behind : ode à la femme

The Woman Behind | Photo par ©Antinea Radomska, Logo par ©Alessandro Corgna

Barbara est une bartender italienne qui habite Paris. Elle se bat contre les stéréotypes de genre dans le secteur qui, depuis longtemps, est un milieu exclusivement masculin. Son but ? Montrer aux autres femmes que les limites sont uniquement celles que l'on se donne. The Woman Behind est notre dernier court-métrage.