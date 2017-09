Camille et Justine : « Tout ce qui est chiant, on le gueule »

Découvertes via leur hit vidéo sur la bande de joyeux lurons surnommée « Les survivants », Camille & Justine sont deux jeunes femmes vénères qui, au lieu de laisser leur bile leur pourrir l’existence, en ont fait le matériau principal de leurs vidéos. Brandissant haut et fort leur ras-le-bol tous azimuts, armées d’un humour décapant et d’une mauvaise humeur toute parisienne, elles s’attaquent à l’ensemble des sujets qui titillent leur corde sensible : les relous dans les bars, les relous qui vous mettent du détergent sur les tampons, les relous qui vous imposent leur nourriture de lapin… Trois minutes de colère saine et cathartique qui vous délesteront de vos pulsions meurtrières à l’encontre de l’abruti planté devant la porte du métro en heure de pointe.

Comment vous êtes-vous rencontrées ?

Camille & Justine : On s’est rencontrées il y a 5-6 ans au cours Florent, en première année dans la même classe. Et on était les deux seules à kiffer le restau chinois d’à côté. Du coup on en a vite fait un rituel, c’est là qu’on a commencé à s’énerver sur la vie autour de nems.

S’attaquer aux relous, vaste programme comme dirait le Général : quel est votre plan d’attaque ? Comment choisissez-vous vos sujets ?

Camille & Justine : C’est tout impro à peu près, on réagit vraiment sur ce qui nous entoure : un connard malpoli à la terrasse d’un restau, l’affiche d’un film qui semble être une caricature du cinéma français pourri, une notification du Monde qui nous apprend une triste nouvelle, les pigeons dans la rue qui ont trop pris la confiance… Bref, tout quoi, tout ce qui est chiant et que tout le monde pense globalement dans sa tête. Nous on le gueule un peu publiquement et ça défoule !

Parmi les commentaires de la vidéo « Les survivants », des individus vous ont accusées de ne pas fournir d’arguments appuyant votre point de vue. Vous leur répondez quoi ?

Camille & Justine : On leur répond qu’il n’y a pas de débat à avoir quant aux droits des femmes acquis depuis des années maintenant, et donc inutile d’argumenter la dessus. Et qu’ils restent dans leur Moyen-Âge sans casser les couilles de ceux qui évoluent avec leur temps.

Vous vous êtes attaquées aux vegans, vous n’avez pas peur des représailles ? Vous vivez en résidence surveillée depuis ?

Camille & Justine : Ouais, certains font franchement flipper, c’est vraiment triste. On a un peu peur de se faire attaquer au quinoa je t’avoue, mais bon, on continuera à en rire. Tant pis si certains sont trop susceptibles pour rire de leur mode alimentaire, on ne les force pas.

Est-ce que votre popularité croissante impacte votre façon d’écrire vos vidéos ou de choisir vos sujets ?

Camille & Justine : Nan, on fait toujours selon nos envies, on s’autorise tout. On reste fidèles à notre concept de base qui est de taper sur tout et tout le monde (y compris nous).

Quelles sont les réactions les plus courantes face à vos vidéos ?

Camille & Justine : Les mauvaises réactions hyper dommages sont : « Ah vous êtes des filles et vous faites des vidéos ? Mais genre de l’humour ? Mais quel genre d’humour ? » (Sous entendu : « Normalement les filles c’est des tutos beauté ou cuisine non ? Ou alors si c’est de l’humour c’est féministe quoi ? »). Aussi : « Dommage, vous êtes vulgaires pour des filles » Ahah. Et évidemment quelques menaces de mort et pavés interminables de morale de vegan… Bon… Mais globalement on reçoit plein d’amour, de blagues, d’encouragements, de remerciements et tout, c’est trop cool !

C’est quoi la suite pour vous ? Avez-vous déjà pensé au format stand-up pour votre contenu ?

Camille & Justine : Pas de projet de stand up pour l’instant. On a une compagnie de théâtre à côté mais on joue des pièces classiques ou contemporaines, ça dépend. On tiendra au courant quand on sera sur scène et on verra peut être un jour pour du stand up, mais les blagues sur scène c’est pas trop notre délire pour l’instant.

À part vous, avez-vous d’autres chaines Youtube avec des meufs badass à nous conseiller ?

Camille & Justine : Moi perso je vous conseille de mater la chaîne YouTube Glamouze, elles sont vraiment drôles ! Sinon, en mode badass comme nous, j’ai pas encore vu… Héhé **modestie**

Cet article a initialement été publié dans Girlshood, webzine mutlipolaire pour filles incasables.