Tour d'horizon de l'année 2016 : mains sur le visage en signe de consternation et soupir d'exaspération généralisé. Prêts ? Au lieu de chanter les réformes et les révolutions, notre génération se tourne vers les mèmes et les parodies, signes d'un mécanisme répétitif. Mais pourquoi diable nous éloignons-nous toujours plus de la musique contestataire traditionnelle ?